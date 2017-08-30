Бензовоз опрокинулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
29 августа бензовоз опрокинулся в кювет на 76 километре трассы Хабаровск —
29 августа бензовоз опрокинулся в кювет на 76 километре трассы Хабаровск —
К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные,
В результате ДТП водитель получил травмы. Скорая помощь доставила его в медицинское учреждение.
Утром 30 августа служба «Экоспас» перекачала топливо в другую цистерну. Собственник решает вопрос по поводу эвакуации бензовоза. Угроза разлива нефтепродуктов устранена. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 12 человек, привлекались четыре единицы техники.