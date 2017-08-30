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08:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Бензовоз опрокинулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

29 августа бензовоз опрокинулся в кювет на 76 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Информация об этом поступила в 21:50 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по краю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные, аварийно-спасательная группа и полицейские. В ходе осмотра установлено, что утечки нефтепродуктов из цистерны не произошло. Авария не повлияла на движение транспорта. Чтобы предотвратить возможное возгорание пожарные смыли бензин, пролившийся из бака.

В результате ДТП водитель получил травмы. Скорая помощь доставила его в медицинское учреждение.

Утром 30 августа служба «Экоспас» перекачала топливо в другую цистерну. Собственник решает вопрос по поводу эвакуации бензовоза. Угроза разлива нефтепродуктов устранена. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 12 человек, привлекались четыре единицы техники.

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