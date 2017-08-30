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08:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Авиалесоохрана прогнозирует риск ЧС в лесах Иркутской области на сентябрь 2017 года

Пожары угрожают югу Приангарья.

Источник: IrkutskMedia.ru

Федеральная Авиалесоохрана прогнозирует риск ЧС в лесах 24-х регионов России, в том числе в Иркутской области в сентябре 2017 года. Согласно прогнозу, пожары угрожают югу Приангарья. Специалисты разработали прогноз на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки за август, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от гидрометцентра России на сентябрь 2017 год и результатов многомерного корреляционного анализа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Как сообщает пресс-служба правительства региона сегодня, 30 августа, в зоне постоянного космического наблюдения остаются 11 пожаров в Катангском районе. Общая их площадь составляет 53,7 тысячи га леса и 80,7 тысячи га непокрытой лесом территории. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«По области в зонах наземного и авиационного применения сил за минувшие сутки, 29 августа, ликвидированы все лесные пожары. На землях лесного фонда потушено пять очагов на общей площади 10,1 тысячи га, покрытых лесом, и семь нелесных га: один в Нижнеилимском районе и четыре в Катангском. Еще одно возгорание на площади 0,6 га ликвидировано в Ольхонском районе на землях «Заповедного Прибайкалья», — отметили в пресс-службе.

В тушении лесных пожаров 29 августа было задействовано 42 пожарных-десантника, восемь работников лесничеств и три единицы наземной техники. Авиационный мониторинг осуществлялся с легкомоторного самолета Як-18, который провел в воздухе 2 часа 20 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1 тысяча нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1,3 тысячи административных штрафа на общую сумму 22,7 млн рублей. Инспекторами государственного пожарного надзора 29 августа составлен один протокол за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 30 должностных лиц, а также 680 гражданин на общую сумму 2,3 млн рублей, возбуждено 325 административных расследований.

По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности ожидается в Киренском районе, четвертый — в Ольхонском, третий — в Жигаловском и Тайшетском районах. На остальной территории области установился низкий класс пожароопасности.

Напомним, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен на территории Киренского района с 13 августа.

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