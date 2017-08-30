Женщина в ночнушке ушла из дома и не вернулась

34-летняя Марина Печенкина пропала 29 августа, покинув свой дом, расположенный на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Родственники слишком поздно ее хватились. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», женщина может быть дезориентирована.
Приметы пропавшего человека: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, мелированные волнистые волосы до плеч. Была одета в бледно-желтую ночную рубашку до колен, голубые сланцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 (бесплатно по России) или 02, 102. В настоящее время женщину ищут волонтеры и родственники.
В июле в Новосибирске пропала женщина 1964 года рождения, отличительной приметой которой была коса до пояса. Сообщалось, что пропавшая также может быть дезориентирована. Спустя несколько дней женщина была найдена живой, бредущей в тапочках по автомагистрали недалеко от Новосибирска.