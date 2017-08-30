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07:05 (мск), источник: VN.ru

Женщина в ночнушке ушла из дома и не вернулась

Объявлена в розыск Печенкина Марина Геннадьевна, которая ушла из дома одетой не по погоде — на женщине была лишь ночная рубашка до колен. Волонтеры обращаются ко всем неравнодушным новосибирцам с просьбой о помощи.

Источник: VN.ru

34-летняя Марина Печенкина пропала 29 августа, покинув свой дом, расположенный на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Родственники слишком поздно ее хватились. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», женщина может быть дезориентирована.

Приметы пропавшего человека: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, мелированные волнистые волосы до плеч. Была одета в бледно-желтую ночную рубашку до колен, голубые сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 (бесплатно по России) или 02, 102. В настоящее время женщину ищут волонтеры и родственники.

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В июле в Новосибирске пропала женщина 1964 года рождения, отличительной приметой которой была коса до пояса. Сообщалось, что пропавшая также может быть дезориентирована. Спустя несколько дней женщина была найдена живой, бредущей в тапочках по автомагистрали недалеко от Новосибирска.

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