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07:22 (мск), источник: АиФ Омск

В Исилькульском районе Омской области на трассе погиб водитель

Мужчина скончался до приезда врачей.

32-летний водитель скончался в аварии в Исилькульском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Авария произошла вчера, 29 августа, около 19.40. Сотрудники Госавтоинспекции на месте выяснили, что 24-летний водитель автомобиля «Урал» ехал по дороге, ведущей на посёлок Боевой. Выезжая на трассу Челябинск-Новосибирск, он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.

В результате водитель второго автомобиля, 32-летний мужчина, скончался на месте аварии. Приехавшие медики констатировали его смерть.

Причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.

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