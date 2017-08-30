В Исилькульском районе Омской области на трассе погиб водитель
Мужчина скончался до приезда врачей.
Мужчина скончался до приезда врачей.
32-летний водитель скончался в аварии в Исилькульском районе. Об этом сообщает
Авария произошла вчера, 29 августа, около 19.40. Сотрудники Госавтоинспекции на месте выяснили, что 24-летний водитель автомобиля «Урал» ехал по дороге, ведущей на посёлок Боевой. Выезжая на трассу
В результате водитель второго автомобиля, 32-летний мужчина, скончался на месте аварии. Приехавшие медики констатировали его смерть.
Причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.