В Исилькульском районе Омской области на трассе погиб водитель

32-летний водитель скончался в аварии в Исилькульском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Авария произошла вчера, 29 августа, около 19.40. Сотрудники Госавтоинспекции на месте выяснили, что 24-летний водитель автомобиля «Урал» ехал по дороге, ведущей на посёлок Боевой. Выезжая на трассу Челябинск-Новосибирск, он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.