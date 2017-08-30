Водитель на «Ниссане» врезался в стелу «Уфа» и погиб
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Октябрьском районе Уфы ночью 29 августа произошло смертельное ДТП.
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Октябрьском районе Уфы ночью 29 августа произошло смертельное ДТП.
В группе «Дорожный патруль-Уфа» сообщили, что 28-летний мужчина ехал за рулем «Ниссан Серена» по Нагаевскому шоссе. В районе деревни Жилино, предположительно, он не справился с управлением и наехал на постамент стелы «Уфа».
Удар был настолько сильный, что водитель скончался на месте автоаварии.