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07:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Водитель на «Ниссане» врезался в стелу «Уфа» и погиб

УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Октябрьском районе Уфы ночью 29 августа произошло смертельное ДТП.

В группе «Дорожный патруль-Уфа» сообщили, что 28-летний мужчина ехал за рулем «Ниссан Серена» по Нагаевскому шоссе. В районе деревни Жилино, предположительно, он не справился с управлением и наехал на постамент стелы «Уфа».

Удар был настолько сильный, что водитель скончался на месте автоаварии.

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