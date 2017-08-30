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07:50 (мск), источник: СуперОмск

В Омске толпа с ножом напала на молодую семью — соцсети

Накануне, 29 августа, в Сети опубликована запись, где говорится о нападении на молодую семью группы агрессивных людей, один из которых был вооружен ножом.

Как утверждается, инцидент произошел в районе дома № 9 по улице Малиновского, что в Советском округе Омска.

«Уважаемые граждане! Просьба ко всем, помогите найти очевидцев нападения пьяной компании (около 5 человек) с ножом на молодого человека с женой и дочерью в районе дома по улице Малиновского 9, 27.08.2017 года около 18:00. Просьба ко всем, если кто что видел, напишите в личку. Парень защищал себя и семью, нанес одному из нападавших телесные повреждения. Чтобы его не оставили виноватым, полиции нужны свидетели», — пишет Олег Гончуков в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».

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