В Омске толпа с ножом напала на молодую семью — соцсети
Накануне, 29 августа, в Сети опубликована запись, где говорится о нападении на молодую семью группы агрессивных людей, один из которых был вооружен ножом.
Накануне, 29 августа, в Сети опубликована запись, где говорится о нападении на молодую семью группы агрессивных людей, один из которых был вооружен ножом.
Как утверждается, инцидент произошел в районе дома № 9 по улице Малиновского, что в Советском округе Омска.
«Уважаемые граждане! Просьба ко всем, помогите найти очевидцев нападения пьяной компании (около 5 человек) с ножом на молодого человека с женой и дочерью в районе дома по улице Малиновского 9,