Сотрудники Росгвардии задержали молодого уфимца с крупной партией наркотиков
24-летний уфимец перевозил крупную партию наркотиков в своем автомобиле.
24-летний уфимец перевозил крупную партию наркотиков в своем автомобиле.
Его с поличным задержали сотрудники Росгвардии, сообщили в
Сотрудники Росгвардии, как обычно, патрулировали один из уфимских районов. Их внимание привлек молодой человек, который вел себя весьма странно, озирался по сторонам и заметно нервничал. Когда он заметил стражей правопорядка, судорожно попытался
При обыске автомобиля сотрудники Росгвардии обнаружили 81 грамм наркотиков синтетического и растительного происхождения, что является крупной партией. Более того, не исключено, что сам владелец веществ был в состоянии наркотического опьянения.