Сотрудники Росгвардии задержали молодого уфимца с крупной партией наркотиков

Сотрудники Росгвардии, как обычно, патрулировали один из уфимских районов. Их внимание привлек молодой человек, который вел себя весьма странно, озирался по сторонам и заметно нервничал. Когда он заметил стражей правопорядка, судорожно попытался что-то спрятать в машине, тогда его и поймали с поличным.