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07:47 (мск), источник: PROUFU.ru

Сотрудники Росгвардии задержали молодого уфимца с крупной партией наркотиков

24-летний уфимец перевозил крупную партию наркотиков в своем автомобиле.

Его с поличным задержали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии, как обычно, патрулировали один из уфимских районов. Их внимание привлек молодой человек, который вел себя весьма странно, озирался по сторонам и заметно нервничал. Когда он заметил стражей правопорядка, судорожно попытался что-то спрятать в машине, тогда его и поймали с поличным.

При обыске автомобиля сотрудники Росгвардии обнаружили 81 грамм наркотиков синтетического и растительного происхождения, что является крупной партией. Более того, не исключено, что сам владелец веществ был в состоянии наркотического опьянения.

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