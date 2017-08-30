На Среднем Урале осужденный экс-главврач вновь попал под «уголовку»

Бывший главврач ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» Игорь Качалков стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По имеющимся данным, с января 2013 по ноябрь 2015 года Качалков издавал незаконные приказы о стимулирующих выплатах врачу-инфекционисту — его супруге. За два года женщина получила более 230 тысяч рублей.