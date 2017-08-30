Парень случайно прострелил себе голову, открывая сезон охоты под Снежинском

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 25-летнего парня под Снежинском (ЗАТО, Челябинская область), найденного с простреленной головой в лодке, — молодой человек открывал сезон охоты вместе с другом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел на водоеме Силач, куда двое друзей на день раньше отправились открывать сезон охоты. У парней было с собой ружье и водка. Выехав на водную гладь на резиновой лодке, друзья стали стрелять по чайкам, затем решили отплыть в другое место, чтобы открыть огонь по уткам. По одной из версий, приятель сидел спиной к парню и греб веслами, когда прогремел выстрел. Обернувшись, он увидел жуткую картину с окровавленной головой друга. В ужасе он повел лодку к берегу, где вызвал экстренные службы.

«Все обстоятельства устанавливаются. Назначен комплекс экспертиз. В том числе будет проверено на исправность ружье. Будем выяснять, почему оно выстрелило. Дробь угодила погибшему в голову», — рассказал старший следователь СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Александр Закалякин.

Напомним, сезон охоты в Челябинской области открылся по обычному графику. С 25 августа стартует трофейная охота на взрослых самцов косули. С 26-го — на болотно-луговую дичь и водоплавающую птицу. Сейчас продолжается охота на кабана, она открыта с 1 июня по 28 февраля.