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08:06 (мск), источник: Om1.ru

В Советском округе города Омска произошла тройная авария с участием троллейбуса

По словам очевидцев, в ДТП пострадала проезжающая мимо «Волга».

Вчера днем, 29 августа, в Советском округе произошла тройная авария. Автомобиль «Рено» залетел под троллейбус № 8. Кроме того, пострадала мимо проезжающая «Волга».

Отметим, раньше троллейбус № 8 следовал из поселка Юбилейного до улицы Гашека. Позже транспорт был снят с маршрута. В настоящее время маршрут № 8 следует по маршруту Завод Металлист — ДК имени Малунцева.

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