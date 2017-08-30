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09:24 (мск), источник: Югополис

На Кубани в лобовом столкновении на встречке погибли 2 человека

Тяжелая автоавария с участием двух иномарок произошла в Брюховецком районе Кубани в 5.45 в среду, 30 августа.

Источник: Югополис

Согласно предварительным данным, автомобиль Opel Astra по не известной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero.

2 человека в Opel Astra погибли, еще двое пострадали. Водитель Mitsubishi Pajero остался жив, 2 пассажира травмированы, — сообщили «Югополису» в пресс-службе регионального главка полиции.

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