В Новосибирской области чиновник обвиняется в получении взятки
Начальник железнодорожной станции Искитим предстанет перед судом за получение взятки, сообщили в
Начальник железнодорожной станции Искитим предстанет перед судом за получение взятки, сообщили в
В Новосибирской области чиновник обвиняется в получении взятки, заявили в
По данным следствия, предприниматель дал взятку в размере 55 тысяч рублей начальнику железнодорожной станции Искитим. За это обвиняемый помогал ему оформить документы на вагоны с грузом и не вмешивался в работу предпринимателя в сфере транспортных услуг.
Мужчина полностью признал свою вину.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.