В Новосибирской области чиновник обвиняется в получении взятки

По данным следствия, предприниматель дал взятку в размере 55 тысяч рублей начальнику железнодорожной станции Искитим. За это обвиняемый помогал ему оформить документы на вагоны с грузом и не вмешивался в работу предпринимателя в сфере транспортных услуг.