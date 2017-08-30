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08:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области чиновник обвиняется в получении взятки

Начальник железнодорожной станции Искитим предстанет перед судом за получение взятки, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

В Новосибирской области чиновник обвиняется в получении взятки, заявили в пресс-службе СК.

По данным следствия, предприниматель дал взятку в размере 55 тысяч рублей начальнику железнодорожной станции Искитим. За это обвиняемый помогал ему оформить документы на вагоны с грузом и не вмешивался в работу предпринимателя в сфере транспортных услуг.

Мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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