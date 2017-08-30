Полицейские Пермского края расследуют гибель мужчины на железной дороге

«Сотрудники транспортной полиции установили, что вечером 28 августа машинист грузового поезда заметил в колее железнодорожных путей мужчину. Он применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось», — сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, железная дорога — зона повышенной опасности и пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней, становится основной причиной травм, причинения вреда здоровью и гибели. Переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах; по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.