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08:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полицейские Пермского края расследуют гибель мужчины на железной дороге

Машинист поезда не смог затормозить, увидев человека на рельсах.

Сотрудники транспортной полиции Перми устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге.

Сообщение о несчастном случае поступило около 21 часа 28 августа в полицию Верещанино от дежурной по станции Кез.

На место выехали следователи СКР Удмуртии и полицейские Пермского края.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что вечером 28 августа машинист грузового поезда заметил в колее железнодорожных путей мужчину. Он применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось», — сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

В результате ЧП погиб 25-летний мужчина.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, железная дорога — зона повышенной опасности и пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней, становится основной причиной травм, причинения вреда здоровью и гибели. Переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах; по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.

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