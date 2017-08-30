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09:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при столкновении грузовиков в Ростовской области

Один человек погиб при столкновении грузовиков в Ростовской области 30 августа.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 00.20 на 827-м километре трассы М-4 «Дон».

Большегруз DAF, водитель которого, предположительно, не справился с управлением, столкнулся с ехавшим впереди МАЗом.

В результате столкновения водитель грузовика зарубежного производства погиб.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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