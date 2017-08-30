Один человек погиб при столкновении грузовиков в Ростовской области
Один человек погиб при столкновении грузовиков в Ростовской области 30 августа.
Один человек погиб при столкновении грузовиков в Ростовской области 30 августа.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 00.20 на 827-м километре трассы М-4 «Дон».
Большегруз DAF, водитель которого, предположительно, не справился с управлением, столкнулся с ехавшим впереди МАЗом.
В результате столкновения водитель грузовика зарубежного производства погиб.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.