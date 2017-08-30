В Самаре возгорание дизтоплива ликвидировали 90 пожарных
В среду, 30 августа, в 7:04 в Куйбышевском районе на ул. Грозненской происходило горение дизтоплива, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В среду, 30 августа, в 7:04 в Куйбышевском районе на ул. Грозненской происходило горение дизтоплива, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Для ликвидации пожара привлекались 90 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека и 11 единиц техники.
Пожар локализован в 7:50. Дополнительная информация уточняется. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.