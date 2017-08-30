В Красноярске в мкр. Покровский произошел пожар на строительной площадке
На первом этаже здания загорелись строительные материалы.
На первом этаже здания загорелись строительные материалы.
В Красноярске в мкр. Покровский произошел пожар на территории недостроенного многоэтажного жилого дома. Видеозаписи с места происшествия появились в группе «ЧП Красноярск».
Как сообщает
Красноярцы в соцсетях отметили, что пожар сопровождался неприятным запахом. Одна из жителей краевого центра пояснила — на улице чувствовался запах резины.