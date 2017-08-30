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08:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске в мкр. Покровский произошел пожар на строительной площадке

На первом этаже здания загорелись строительные материалы.

В Красноярске в мкр. Покровский произошел пожар на территории недостроенного многоэтажного жилого дома. Видеозаписи с места происшествия появились в группе «ЧП Красноярск».

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар произошел на на ул. Линейной, 22 в ЖК «Покровка Life». Площадь возгорания составила около 80 кв. метров. На первом этаже здания загорелись строительные материалы. Огонь удалось ликвидировать.

Красноярцы в соцсетях отметили, что пожар сопровождался неприятным запахом. Одна из жителей краевого центра пояснила — на улице чувствовался запах резины.

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