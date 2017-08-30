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09:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В лобовом ДТП под Ирбитом пострадали 4 человека

Всех госпитализировали.

Источник: УралИнформБюро

Днем 29 августа 2017 года на 97 километре трассы Камышлов — Тавда лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Primera.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, аварию спровоцировал водитель Daewoo Nexia. При обгоне он выехал на встречку, где создал помеху «Ладе». Водитель отечественного авто, уходя от столкновения, выехал на обочину. Машину занесло, и ВАЗ вылетел на встречную полосу, где ехал Nissan.

Госпитализированы 4 человека: у 25-летнего водителя «четырнадцатой» — сотрясение мозга и ушибленная рана губы, его 27-летний пассажир получил открытую черепно-мозговую травму. У 29-летнего шофера Nissan диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и параорбитальную гематому, у его 52-летнего пассажира — перелом ребер, пневмоторакс и тупую травму живота.

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