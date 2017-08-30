Челябинец прописал в своей квартире 25 иностранцев, возбуждено уголовное дело

Житель Челябинска прописал в своей квартире 25 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставлять им жилье, — возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, незаконная постановка на регистрационный учет иностранцев выявлена в Калининском районе.

«Установлено, что 27-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире по улице Братьев Кашириных 25 граждан, не имея намерения фактически предоставлять им помещение для проживания», — говорится в сообщении.

В ОП «Калининский» по данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.