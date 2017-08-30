Челябинец прописал в своей квартире 25 иностранцев, возбуждено уголовное дело
Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
Житель Челябинска прописал в своей квартире 25 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставлять им жилье, — возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Установлено, что 27-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире по улице Братьев Кашириных 25 граждан, не имея намерения фактически предоставлять им помещение для проживания», — говорится в сообщении.
В ОП «Калининский» по данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.