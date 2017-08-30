В Перми кроссовер врезался в мотоцикл
29 августа поздним вечером в Ленинском районе города автомобилистка на иномарке, ранее неоднократно нарушавшая ПДД, допустила столкновение с мотоциклом.
29 августа поздним вечером в Ленинском районе города автомобилистка на иномарке, ранее неоднократно нарушавшая ПДД, допустила столкновение с мотоциклом.
30-летняя женщина на BMW X1 двигалась по Комсомольскому проспекту в направлении улицы Ленина. При повороте направо на улицу Пермскую она столкнулась с мотоциклом DUCATI без государственного регистрационного знака, двигавшимся в попутном направлении.
В аварии различные травмы получили 30-летний водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка.
Установлено, что водитель иномарки ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности как нарушитель ПДД.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.