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08:48 (мск), источник: Новости Перми

В Перми кроссовер врезался в мотоцикл

29 августа поздним вечером в Ленинском районе города автомобилистка на иномарке, ранее неоднократно нарушавшая ПДД, допустила столкновение с мотоциклом.

30-летняя женщина на BMW X1 двигалась по Комсомольскому проспекту в направлении улицы Ленина. При повороте направо на улицу Пермскую она столкнулась с мотоциклом DUCATI без государственного регистрационного знака, двигавшимся в попутном направлении.

В аварии различные травмы получили 30-летний водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка.

Установлено, что водитель иномарки ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности как нарушитель ПДД.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

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