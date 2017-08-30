Режим чрезвычайной ситуации продлили в Волгоградской области на неделю
Власти приняли решение сохранить режим ЧС еще на неделю по причине сложных погодных условий и угрозы возникновения новых природных пожаров в Волгоградской области.
Власти приняли решение сохранить режим ЧС еще на неделю по причине сложных погодных условий и угрозы возникновения новых природных пожаров в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в регионе продолжается работа по установлению очагов возгорания и виновников возникновения пожаров.
За минувшие сутки полностью были ликвидированы очаги возгораний. «В настоящее время 1 118 человек личного состава, 352 единицы техники, 398 человек личного состава из других регионов, 57 единиц техники сконцентрированы на наиболее угрожаемых направлениях. Функционирует воздушное крыло МЧС России в составе пяти воздушных судов», — заявил начальник регионального ГУ МЧС Олег Гребенюк.