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09:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Режим чрезвычайной ситуации продлили в Волгоградской области на неделю

Власти приняли решение сохранить режим ЧС еще на неделю по причине сложных погодных условий и угрозы возникновения новых природных пожаров в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в регионе продолжается работа по установлению очагов возгорания и виновников возникновения пожаров.

За минувшие сутки полностью были ликвидированы очаги возгораний. «В настоящее время 1 118 человек личного состава, 352 единицы техники, 398 человек личного состава из других регионов, 57 единиц техники сконцентрированы на наиболее угрожаемых направлениях. Функционирует воздушное крыло МЧС России в составе пяти воздушных судов», — заявил начальник регионального ГУ МЧС Олег Гребенюк.

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