Дело в отношении куратора «группы смерти» возбудили на Южном Урале

Администратора группы в соцсети, которого заподозрили в склонении подростков к суициду, задержали в Подмосковье сотрудники Управления «К» совместно с коллегами из ГУ МВД по Московской и Челябинской областям, в СУ СК по Челябинской области возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе мониторинга ресурсов сети Интернет в поле зрения сотрудников Управления “К” МВД России попала группа, созданная в январе этого года и склоняющая подростков к совершению самоубийств. Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие», — отметила представитель ведомства.

По решению суда молодой человек взят под стражу. При обыске в его квартире обнаружили компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, которые он мог использовать для связи со своими подписчиками.