Упавшей в погреб уфимке потребовалась помощь спасателей
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В службу спасения Уфы вечером 29 августа поступило тревожное сообщение. 65-летней женщине потребовалась помощь спасателей.
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В службу спасения Уфы вечером 29 августа поступило тревожное сообщение. 65-летней женщине потребовалась помощь спасателей.
Пенсионерка спускалась в погреб и, видимо, не удержавшись на ступеньках, упала вниз. Самостоятельно встать, ни тем более подняться наверх, женщина была не в состоянии. Родственники также ничем не смогли ей помочь.
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