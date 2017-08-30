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09:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Упавшей в погреб уфимке потребовалась помощь спасателей

УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В службу спасения Уфы вечером 29 августа поступило тревожное сообщение. 65-летней женщине потребовалась помощь спасателей.

Пенсионерка спускалась в погреб и, видимо, не удержавшись на ступеньках, упала вниз. Самостоятельно встать, ни тем более подняться наверх, женщина была не в состоянии. Родственники также ничем не смогли ей помочь.

По информации пресс-службы ведомства, на место происшествия выехали спасатели. Спустившись к пострадавшей и осмотрев ее, врач-спасатель предварительно диагностировал у нее перелом ноги. Только после того, как на поврежденную ногу наложили шину, спасатели приступили к подъему женщины. При помощи альпинистского снаряжения на жестких носилках они подняли уфимку наверх и передали бригаде «скорой помощи».

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