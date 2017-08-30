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09:57 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске расстреляли бизнесмена

В Магнитогорске (Челябинская область) совершено дерзкое убийство предпринимателя. Неизвестный выпустил в свою жертву 12 пуль.

Жертвой киллера стал 36-летний бизнесмен. Факт жестокой расправы над них агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло во вторник, 29 августа, в 22 часа 10 минут на улице Строителей. Когда мужчина подошел к подъезду, к нему приблизился неизвестный. По предварительным данным, между ними завязалась ссора. В момент ссоры, неизвестный достал пистолет и произвел 12 выстрелов в бизнесмена. От полученных ранений он скончался на месте.

По данному факту в СК возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ.

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