В Магнитогорске расстреляли бизнесмена
В Магнитогорске (Челябинская область) совершено дерзкое убийство предпринимателя. Неизвестный выпустил в свою жертву 12 пуль.
В Магнитогорске (Челябинская область) совершено дерзкое убийство предпринимателя. Неизвестный выпустил в свою жертву 12 пуль.
Жертвой киллера стал 36-летний бизнесмен. Факт жестокой расправы над них агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.
Преступление произошло во вторник, 29 августа, в 22 часа 10 минут на улице Строителей. Когда мужчина подошел к подъезду, к нему приблизился неизвестный. По предварительным данным, между ними завязалась ссора. В момент ссоры, неизвестный достал пистолет и произвел 12 выстрелов в бизнесмена. От полученных ранений он скончался на месте.
По данному факту в СК возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ.