В Магнитогорске расстреляли бизнесмена

Преступление произошло во вторник, 29 августа, в 22 часа 10 минут на улице Строителей. Когда мужчина подошел к подъезду, к нему приблизился неизвестный. По предварительным данным, между ними завязалась ссора. В момент ссоры, неизвестный достал пистолет и произвел 12 выстрелов в бизнесмена. От полученных ранений он скончался на месте.