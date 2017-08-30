Переживший покушение в Уфе экс-полицейский пришел в себя после ампутации ног

Напомним, в минувший понедельник в Уфе на улице Армавирской в собственном авто взорвался 31-летний экс-сотрудник полиции. Предварительно, взрыв произошел непосредственно под водительским сиденьем. Мужчина остался жив, но у него были сильно повреждены ноги, его доставили в 22-ю больницу.

«Да, он в сознании, но пока находится в реанимации. Его состояние не меняется и оценивается как стабильно-тяжелое», — сообщила Светлана Кускарбекова, начальник пресс-службы Минздрава. К слову, ранее, по оценкам врачей, несмотря на тяжелое состояние после покушения, мужчина будет жить. Напомним, накануне мужчина перенес операцию по ампутации ног. В Минздраве сообщили: «Пострадавшему были сделаны все необходимые операции, в настоящее время он находится в реанимации».