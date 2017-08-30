Переживший покушение в Уфе экс-полицейский пришел в себя после ампутации ног
Пострадавший в минувший понедельник от подрыва собственного автомобиля, пришел в сознание, сообщили в Минздраве РБ.
Пострадавший в минувший понедельник от подрыва собственного автомобиля, пришел в сознание, сообщили в Минздраве РБ.
Напомним, в минувший понедельник в Уфе на улице Армавирской в собственном авто взорвался 31-летний
«Да, он в сознании, но пока находится в реанимации. Его состояние не меняется и оценивается как стабильно-тяжелое», — сообщила Светлана Кускарбекова, начальник
Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов». Не исключено, что информация, которую пострадавший сможет сообщить следователем, значительно ускорит расследование и поможет выявить заказчиков и исполнителей покушения.