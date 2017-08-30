Дождь затопил трассу из Сочи в Адлер

Как сообщал «Югополис», во вторник, 29 августа, Сочи оказался во власти циклона: Адлер затопило, над морем появились смерчи, в горах сошел сель.

Очевидцы опубликовали видео того, как на фоне смерчей на посадку в адлерском аэропорту заходит пассажирский самолет. На записи видно, как самолет проходит на фоне трех устойчивых вихревых столбов.

Основной удар стихии пришёлся по Адлерскому району города.

Как сообщает «Макс портал», проливной дождь затопил посёлок Молдовка, недалеко от сочинского аэропорта. Вся проезжая часть дороги и близлежащие строения оказались под слоем воды.

А в центре Адлера, в районе дома № 40 на улице Ленина прямо на проезжую часть упало большое дерево и полностью перегородило проезд автотранспорту.

Помимо пострадавшего больше всего Адлера проблемы возникли и на основной трассе, ведущей в этот район курорта. Обильные осадки подтопили значительный участок трассы от центра Сочи в сторону Адлерского района. В результате выстроилась огромная пробка.