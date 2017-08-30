Родственники убитых посетительниц омского бара потребовали компенсации в 2,5 миллиона

По версии следствия, он познакомился с ними в баре «Доски», затем компания отправилась к нему домой. На почве подозрений в краже денег и украшений Гладков убил одну подругу, и устранил вторую как свидетельницу.

Мама одной из погибших, Екатерины Горбуновой, подтвердила требование 1,5 млн рублей за компенсацию морального вреда. Она добавила, что малолетняя внучка теперь находится на ее попечении.

«Я бы заявила миллиард, чтобы он всю жизнь свою работал, работал и работал не покладая рук», — воскликнула женщина, едва сдерживая слезы.

В ответ на вопросы сторон она добавила, что дочь работала в магазине торгового дома «Елисеевский» и снимала с мужем квартиру.