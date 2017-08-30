Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения автомобиля с электричкой в Нижегородской области

Согласно информации, ДТП произошло 28 августа в 09:20 на регулируемом железнодорожном переезде на 9 км перегона «Заволжье — Нижний Новгород». Как сообщили в прокуратуре, электропоезд ЭТ-9Т следовавший из Нижнего Новгорода в Заволжье совершил столкновение с выехавшим на пути автомобилем ВАЗ 2115. От удара автомобиль был отброшен за габариты пути, 21-летний водитель при этом не пострадал.