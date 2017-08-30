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10:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения автомобиля с электричкой в Нижегородской области

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения автомобиля с электропоездом в Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, ДТП произошло 28 августа в 09:20 на регулируемом железнодорожном переезде на 9 км перегона «Заволжье — Нижний Новгород». Как сообщили в прокуратуре, электропоезд ЭТ-9Т следовавший из Нижнего Новгорода в Заволжье совершил столкновение с выехавшим на пути автомобилем ВАЗ 2115. От удара автомобиль был отброшен за габариты пути, 21-летний водитель при этом не пострадал.

«Данный переезд не оборудован подъёмниками, но там исправно функционировало световое и звуковое оповещение о приближении поезда. По словам водителя, из-за работавшей рядом строительной техники он не увидел световых и звуковых сигналов», — отметил собеседник агентства.

По данному факту Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку.

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