В Молдове пенсионерка подрабатывала продажей наркотиков
Сотрудники правопорядка обнаружили целую плантацию опиумного мака, расположившуюся на территории у пенсионерки.
Сотрудники правопорядка обнаружили целую плантацию опиумного мака, расположившуюся на территории у пенсионерки.
Неожиданная находка обнаружилась в Слободзейском районе. Пенсионерка занималась выращиванием, обработкой и продажей наркотика.
Полиция выяснила, что женщина торговала не веществами на основе конопли, а опиатами. Ее клиентами стали бывшие заключенные.
Случай рассматривается защитниками правопорядка. Пожилая женщина задержана.