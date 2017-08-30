Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Эстонии заявили о своих претензиях на часть Крым
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Очередной шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
СМИ: 58-летняя Гузеева предстала в купальнике
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
09:47 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове пенсионерка подрабатывала продажей наркотиков

Сотрудники правопорядка обнаружили целую плантацию опиумного мака, расположившуюся на территории у пенсионерки.

Источник: Actualitati.md

Неожиданная находка обнаружилась в Слободзейском районе. Пенсионерка занималась выращиванием, обработкой и продажей наркотика.

Полиция выяснила, что женщина торговала не веществами на основе конопли, а опиатами. Ее клиентами стали бывшие заключенные.

Случай рассматривается защитниками правопорядка. Пожилая женщина задержана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Кишиневе работников детсадов становится все меньше
Госдума прокомментировала закон о переносе начала учебного года
Санация «Открытия»: что это, к чему приведет и будет ли кризис
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь