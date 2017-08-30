Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
1070 годовщина независимости Индии
12:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники МЧС спасли дрейфующих на лодке в Байкале двух мужчин

Поисково-спасательная операция длилась меньше часа.

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спасли дрейфующих на лодке в Байкале двух мужчин. Менее чем через час поисково-спасательная операция завершилась. Моторку с людьми обнаружили в пяти километрах от берега в районе станции Мангутай и отбуксировали в Слюдянку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

28 августа, около 8.00 поступила информация о лодке, дрейфующей на Байкале с людьми на борту. Мужчины, переправляющиеся из населенного пункта Слюдянка в поселок Листвянку, оказались в опасной ситуации из-за вышедшего из строя мотора. Они затруднились назвать свое местоположение — на судне отсутствовали навигационные приборы.

«Мы воспользовались методом определения координат, известным еще со времен военных топографов 19 века, служивших Российской императорской армии. По телефону объяснили пострадавшим ход действий. Ориентирами для них стали два мыса, по которым мужчины выставили стрелки своих наручных часов. Данные с них спасатели перенесли на карту и получили примерные координаты нахождения лодки», — отметил спасатель I класса Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Моргач.

Спасатели еще раз напоминают владельцам моторных судов о необходимости иметь на борту не менее двух весел для использования в качестве резервного движителя, навигационные приборы и средства связи. Понижение среднесуточных температур, резкое ухудшение погоды, штормовые ветра, характерные для межсезонья, повышают степень риска для судоводителей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сбрось лишнее: формируем ПП-корзину на неделю
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на среду, 30 августа
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Каспийское море испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь