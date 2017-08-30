Сотрудники МЧС спасли дрейфующих на лодке в Байкале двух мужчин

Сотрудники Байкальского
28 августа, около 8.00 поступила информация о лодке, дрейфующей на Байкале с людьми на борту. Мужчины, переправляющиеся из населенного пункта Слюдянка в поселок Листвянку, оказались в опасной ситуации
«Мы воспользовались методом определения координат, известным еще со времен военных топографов 19 века, служивших Российской императорской армии. По телефону объяснили пострадавшим ход действий. Ориентирами для них стали два мыса, по которым мужчины выставили стрелки своих наручных часов. Данные с них спасатели перенесли на карту и получили примерные координаты нахождения лодки», — отметил спасатель I класса Слюдянского
Спасатели еще раз напоминают владельцам моторных судов о необходимости иметь на борту не менее двух весел для использования в качестве резервного движителя, навигационные приборы и средства связи. Понижение среднесуточных температур, резкое ухудшение погоды, штормовые ветра, характерные для межсезонья, повышают степень риска для судоводителей.