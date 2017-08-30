Сотрудники МЧС спасли дрейфующих на лодке в Байкале двух мужчин

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спасли дрейфующих на лодке в Байкале двух мужчин. Менее чем через час поисково-спасательная операция завершилась. Моторку с людьми обнаружили в пяти километрах от берега в районе станции Мангутай и отбуксировали в Слюдянку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

28 августа, около 8.00 поступила информация о лодке, дрейфующей на Байкале с людьми на борту. Мужчины, переправляющиеся из населенного пункта Слюдянка в поселок Листвянку, оказались в опасной ситуации из-за вышедшего из строя мотора. Они затруднились назвать свое местоположение — на судне отсутствовали навигационные приборы.

«Мы воспользовались методом определения координат, известным еще со времен военных топографов 19 века, служивших Российской императорской армии. По телефону объяснили пострадавшим ход действий. Ориентирами для них стали два мыса, по которым мужчины выставили стрелки своих наручных часов. Данные с них спасатели перенесли на карту и получили примерные координаты нахождения лодки», — отметил спасатель I класса Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Моргач.