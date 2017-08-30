В Сочи туристы застряли в горах из-за селя

По информации руководителя Краснополянского отряда «Кубань-Спас» Михаила Марвани, заблокированными на горной дороге остаются ещё порядка 20 автомобилей. Спасатели продолжают расчищать дороги от сошедших селей. Завершить работы планируется уже в ближайшее время.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, сели в Адлерском районе сошли накануне, 29 августа. В посёлке Роза Хутор грязевые массы сошли на нижней канатной станции. В Красной Поляне оползень обрушился на горную дорогу, которая через нарзанные источники идет на кордон Пслух.

Судя по прогнозам синоптиков, эти природные катаклизмы могут оказаться не последними в ближайшие дни. Так, по данным Гидрометцентра, утром 30 августа местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни. Они будут сопровождаться грозой, градом, а порывы шквалистого ветра могут достигать 20−25 м/с.