У станции метро «Волковская» произошла жестокая массовая драка

Полиция расследует обстоятельства массовой драки, произошедшей вчера вечером у станции метро «Волковская».

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», потасовка вспыхнула возле одного из магазинов. Несколько человек, предположительно, кавказской внешности избили молодого человека, после чего тот оказался без сознания.

После этого драка продолжилась — уже на близлежащей парковке. Там в нокаут отправились ещё двое.

«Сначала думали, что один умер, — написал один из свидетелей в социальной сети, — но потом он пришел в сознание и начал вставать на ноги. На месте полиция и скорая».