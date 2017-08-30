У станции метро «Волковская» произошла жестокая массовая драка
Несколько человек оказались без сознания.
Несколько человек оказались без сознания.
Полиция расследует обстоятельства массовой драки, произошедшей вчера вечером у станции метро «Волковская».
Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», потасовка вспыхнула возле одного из магазинов. Несколько человек, предположительно, кавказской внешности избили молодого человека, после чего тот оказался без сознания.
После этого драка продолжилась — уже на близлежащей парковке. Там в нокаут отправились ещё двое.
«Сначала думали, что один умер, — написал один из свидетелей в социальной сети, — но потом он пришел в сознание и начал вставать на ноги. На месте полиция и скорая».
Ведётся проверка.