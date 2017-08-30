Норовирусы выявлены у 13 отравившихся человек на базе отдыха «Утулик» в Приангарье

Источник: IrkutskMedia.ru

Норовирусы выявлены у 13-ти из 22-х отравившихся отдыхающих на базе отдыха «Утулик» в Иркутской области, также инфекция выявлена у четырех работников пищеблока. В настоящее время завершено медицинское наблюдение за заболевшими и контактными, в том числе персоналом турбазы. Новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией не зарегистрировано. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Результаты о наличии норовирусов получены из лабораторных исследований проб биологического материала.

«Кроме того, по результатам исследования проб дезинфицирующих растворов, в трех из четырех исследованных установлена заниженная концентрация дезинфицирующего средства», — отметили в пресс-службе.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Напомним, что 22 человека, из них 15 детей с базы отдыха «Утулик» в Иркутской области доставлены в инфекционное отделение «Байкальской центральной районной больницы» с острой кишечной инфекцией с 23 по 24 августа. У заболевавших отмечалось повышение температуры, рвота, жидкий стул.

Следственный отдел начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.