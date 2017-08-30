В Копейске машина вылетела на остановку и перевернулась

Как рассказывают в соцсетях копейчане, авария случилась на пересечении улиц Победы и Гольца. В момент ДТП отечественное авто двигалось прямо, а водитель «Шевроле» поворачивал налево. В результате «легковушки» сшиблись, и ВАЗ вылетел с дорожного полотна, смяв ограждение и перепугав пешеходов, ждущих маршрутки.