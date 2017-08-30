В Горнозаводске пассажиры напали на таксиста с ножом

На помощь мужчине пришли жильцы дома, возле которого произошло разбойное нападение. Семья пострадавшего сообщает в социальных сетях о том, что после инцидента медики скорой помощи отвезли его в больницу Чусового. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.