В Горнозаводске пассажиры напали на таксиста с ножом
В ночь на 27 августа два пассажира такси — Милана Н. и Антон Я. — напали на водителя. Они нанесли мужчине 30 ножевых ранений.
В ночь на 27 августа два пассажира такси — Милана Н. и Антон Я. — напали на водителя. Они нанесли мужчине 30 ножевых ранений.
На помощь мужчине пришли жильцы дома, возле которого произошло разбойное нападение. Семья пострадавшего сообщает в социальных сетях о том, что после инцидента медики скорой помощи отвезли его в больницу Чусового. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Нападавшие были объявлены в розыск, а вскоре задержаны.