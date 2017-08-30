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10:57 (мск), источник: Новости Перми

В Горнозаводске пассажиры напали на таксиста с ножом

В ночь на 27 августа два пассажира такси — Милана Н. и Антон Я. — напали на водителя. Они нанесли мужчине 30 ножевых ранений.

На помощь мужчине пришли жильцы дома, возле которого произошло разбойное нападение. Семья пострадавшего сообщает в социальных сетях о том, что после инцидента медики скорой помощи отвезли его в больницу Чусового. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Нападавшие были объявлены в розыск, а вскоре задержаны.

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