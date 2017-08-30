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11:06 (мск), источник: Sputnik.by

Ограбление «Крошки-Маркета» в Витебске: преступника подвели очки

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Подозреваемый в разбойном нападении на магазин «Крошка-Маркет» в Витебске задержан благодаря работе экспертов-генетиков, исследовавших оставленные на месте преступления солнцезащитные очки, сообщили Sputnik в среду в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Ограбление магазина было совершено около 23:00 8 августа: перед закрытием торгового объекта в него зашел неизвестный. Мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы около 750 рублей и скрылся.

«Была выполнена судебно-генетическая экспертиза солнцезащитных очков, изъятых при осмотре места происшествия. В ее рамках были установлены генетические характеристики неизвестного лица, поставленные на учет данных ДНК», — сказали в ГКСЭ.

Эксперты при сравнении генетических характеристик выявили совпадение с генотипом ранее судимого за убийство 33-летнего жителя Витебска.

Впоследствии мужчина был задержан, за разбой в отношении него было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 с. 207 Уголовного кодекса Беларуси.

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