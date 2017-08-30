Ограбление «Крошки-Маркета» в Витебске: преступника подвели очки
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Подозреваемый в разбойном нападении на магазин «Крошка-Маркет» в Витебске задержан благодаря работе
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Подозреваемый в разбойном нападении на магазин «Крошка-Маркет» в Витебске задержан благодаря работе
Ограбление магазина было совершено около 23:00 8 августа: перед закрытием торгового объекта в него зашел неизвестный. Мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы около 750 рублей и скрылся.
«Была выполнена
Эксперты при сравнении генетических характеристик выявили совпадение с генотипом ранее судимого за убийство 33-летнего жителя Витебска.
Впоследствии мужчина был задержан, за разбой в отношении него было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 с. 207 Уголовного кодекса Беларуси.