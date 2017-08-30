Ограбление «Крошки-Маркета» в Витебске: преступника подвели очки

Источник: Sputnik.by

Ограбление магазина было совершено около 23:00 8 августа: перед закрытием торгового объекта в него зашел неизвестный. Мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы около 750 рублей и скрылся.

«Была выполнена судебно-генетическая экспертиза солнцезащитных очков, изъятых при осмотре места происшествия. В ее рамках были установлены генетические характеристики неизвестного лица, поставленные на учет данных ДНК», — сказали в ГКСЭ.

Эксперты при сравнении генетических характеристик выявили совпадение с генотипом ранее судимого за убийство 33-летнего жителя Витебска.