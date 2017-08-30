Банду угонщиков автомобилей задержали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматы нейтрализовала преступную группу, причастную к серии резонансных угонов в Ауэзовском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматы нейтрализовала преступную группу, причастную к серии резонансных угонов в Ауэзовском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Полицейские, учитывая опыт угонщиков, привлекли лучшие кадры для их поимки.
«Устойчивая преступная группа совершила ряд угонов автомобилей марки “Тойота Камри”. В первые же дни
По его сведениям, в составе этой группы — пятеро мужчин, в возрасте от 23-х до 34-х лет. Двое жителей Жамбылской области, еще двое из Алматинской и один уроженец южного Казахстана. Основному фигуранту 29 лет, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.
«Подозреваемые уже взяты под стражу. На данном этапе досудебного расследования, которое проводится по признакам преступлений, предусмотренных ст. 200 УК РК, уже доказана их причастность к 8 фактам угонов чужих авто, имевших место в Ауэзовском районе города, к одному эпизоду по Алатаускому району и последнему угону дорогого внедорожника. Сейчас личности фигурантов проверяются на причастность к другим преступлениям», — уточнил подполковник Зиадин.
Полицейские к окончанию следствия обещают предоставить все вещественные доказательства по уголовным делам.