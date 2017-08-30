Банду угонщиков автомобилей задержали в Алматы

Источник: Kazinform

Полицейские, учитывая опыт угонщиков, привлекли лучшие кадры для их поимки.

«Устойчивая преступная группа совершила ряд угонов автомобилей марки “Тойота Камри”. В первые же дни оперативно-розыскных мероприятий нами были отслежены предположительные пути отхода злоумышленников, которые вели в соседнюю Киргизию. Для дальнейшей следственной перспективы было очень важно собрать весомую доказательную базу, установить всех участников преступного промысла и детально изучить схему их криминального действа. В результате подозреваемые были задержаны после угона автомашины престижной марки “Тойота Лэнд Крузер Прадо” и во время попытки ее перегона через границу», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

По его сведениям, в составе этой группы — пятеро мужчин, в возрасте от 23-х до 34-х лет. Двое жителей Жамбылской области, еще двое из Алматинской и один уроженец южного Казахстана. Основному фигуранту 29 лет, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

«Подозреваемые уже взяты под стражу. На данном этапе досудебного расследования, которое проводится по признакам преступлений, предусмотренных ст. 200 УК РК, уже доказана их причастность к 8 фактам угонов чужих авто, имевших место в Ауэзовском районе города, к одному эпизоду по Алатаускому району и последнему угону дорогого внедорожника. Сейчас личности фигурантов проверяются на причастность к другим преступлениям», — уточнил подполковник Зиадин.