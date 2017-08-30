Владелицу красноярского дома престарелых, где произошел пожар, арестовали

Источник: РИА "Новости"

Пожар в частном пансионате «Жемчужина» начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оно передано в центральный аппарат СК.

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«Только что суд Железнодорожного района по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Следствие ходатайствовало об аресте в связи с тем, что обвиняемая имела реальную возможность оказывать давление на свидетелей и потерпевших с целью изменить дачу показаний в ее пользу, могла уничтожить возможные улики по уголовному делу», — сказала Шаманская.