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10:55 (мск), источник: РИА Новости

Владелицу красноярского дома престарелых, где произошел пожар, арестовали

КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Суд в Красноярске отправил на два месяца под домашний арест владелицу красноярского пансионата для престарелых, где в понедельник в огне погибли три постояльца, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по краю Ольга Шаманская.

Источник: РИА "Новости"

Пожар в частном пансионате «Жемчужина» начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оно передано в центральный аппарат СК.
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«Только что суд Железнодорожного района по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Следствие ходатайствовало об аресте в связи с тем, что обвиняемая имела реальную возможность оказывать давление на свидетелей и потерпевших с целью изменить дачу показаний в ее пользу, могла уничтожить возможные улики по уголовному делу», — сказала Шаманская.

Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.

Задержана владелица сгоревшего дома престарелых в Красноярске
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29 августа© Ньюстюб
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