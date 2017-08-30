Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация ущерба, нанесенного штормом «Харви», обойдется в рекордную сумму.

«Возможно, в истории нашей страны никогда не было ничего настолько дорогостоящего. Никогда не было ничего настолько исторического по ущербу и степени жестокости стихии, как «Харви», — сказал американский лидер во время поездки в пострадавший от стихии штат Техас.

Он назвал шторм «чудовищной» стихией и добавил, что «никто никогда не видел такого количества воды».

По его словам, «это случилось в Техасе, и Техас сможет справиться с чем угодно».

В свою очередь губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что «после того, что увидел президент США, его сердце было разбито, однако он привержен мнению, что Техас сможет восстановиться».