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11:05 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»

По словам президента США, «никто никогда не видел такого количества воды».

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация ущерба, нанесенного штормом «Харви», обойдется в рекордную сумму.

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«Возможно, в истории нашей страны никогда не было ничего настолько дорогостоящего. Никогда не было ничего настолько исторического по ущербу и степени жестокости стихии, как «Харви», — сказал американский лидер во время поездки в пострадавший от стихии штат Техас.

Он назвал шторм «чудовищной» стихией и добавил, что «никто никогда не видел такого количества воды».

По его словам, «это случилось в Техасе, и Техас сможет справиться с чем угодно».

В свою очередь губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что «после того, что увидел президент США, его сердце было разбито, однако он привержен мнению, что Техас сможет восстановиться».

Как сообщалось, не менее 30 человек погибли в Техасе в результате удара урагана и тропического шторма «Харви», которые принесли проливные дожди и вызвали наводнение.

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Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
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