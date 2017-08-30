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11:03 (мск), источник: dostup1.ru

В августе от передозировки наркотиками в Челябинске скончались 17 человек

Причиной резкого роста смертности в начале лета стало появление нового синтетического наркотика.

В августе от передозировки в Челябинске скончались 17 человек — городские власти говорят, что реализация антинаркотической программы принесла положительный результат, поэтому ее финансирование увеличено в два раза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Июнь был самым сложным — в начале лета от передозировки погиб 41 человек. Причиной резкого роста смертности стало появление нового синтетического наркотика — карфентанила (так называемого “белого китайца”. — Прим. АН “Доступ”). Мы изготовили видеоролики антинаркотической направленности, напечатали памятки для населения, которые распространялись через управляющие компании», — прокомментировал начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев.

По его словам, во второй половине июля и августе было зафиксировано планомерное снижение смертности. «В этом месяце зафиксировано 17 смертей от передозировки, но хотелось бы свести эти цифры к нулю. Поэтому работа будет продолжена», — сказал Авдеев.

Он отметил, что финансирование городской антинаркотической программы увеличено в два раза. Выделенные средства будут направлены на профилактическую работу с населением и группами риска.

«Планируется выпустить порядка 100 тыс. листовок для студентов-первокурсников. Важно, чтобы вчерашние школьники не попали в зону риска», — сказал чиновник.

Он добавил, что будет также усилена работа с молодежью и взрослыми людьми трудоспособного возраста и неблагополучными семьями.

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