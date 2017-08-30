Задержан молодой водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода на Гайве

Общественный транспорт двигался по ул. Вильямся в направлении ул. Писарева, ДТП случилось в районе дома № 37/3. По предварительной информации краевого ГУ МВД, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Попав под автобус, он погиб на месте аварии.



Установлено, что 23-летний водитель автобуса ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителя поместили в изолятор временного содержания.