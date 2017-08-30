В Волгограде разыскивают очевидцев смертельного ДТП с участием бетономешалки

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в этот день бетономешалка «MAN-32.272» (государственный регистрационный знак В 405 КО, 134 регион) выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Шкода Октавия» (государственный регистрационный знак В 880 ТО, 134 регион). Водитель легковушки скончался на месте.