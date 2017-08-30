В Волгограде разыскивают очевидцев смертельного ДТП с участием бетономешалки
Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 16 августа в Дзержинском районе Волгограда.
Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 16 августа в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили РИАЦ в
Смертельное ДТП произошло примерно в 9 часов в районе дома № 196 по улице Ангарской, напротив АЗС «Газпром». Возбуждено уголовное дело.
Полиция просит очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих