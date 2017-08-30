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11:08 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде разыскивают очевидцев смертельного ДТП с участием бетономешалки

Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 16 августа в Дзержинском районе Волгограда.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в этот день бетономешалка «MAN-32.272» (государственный регистрационный знак В 405 КО, 134 регион) выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Шкода Октавия» (государственный регистрационный знак В 880 ТО, 134 регион). Водитель легковушки скончался на месте.

Смертельное ДТП произошло примерно в 9 часов в районе дома № 196 по улице Ангарской, напротив АЗС «Газпром». Возбуждено уголовное дело.

Полиция просит очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 8, каб. 21 к старшему следователю Ануфриевой Надежде Андреевне, тел. 30−44−73.

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