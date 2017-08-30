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11:34 (мск), источник: СуперОмск

Омич, помогавший сыну прятать тела убитых женщин, избежал наказания

Стали известны некоторые подробности резонансного дела об убийстве двух омичек.

Обвиняемый в этом 31-летний Роман Гладков сейчас ожидает приговора — ему могут назначить пожизненное заключение.

Его отец ранее признался, что помогал скрывать тела убитых женщин. Гладков позвонил ему и попросил приехать под предлогом починки бытовых приборов, а когда отец прибыл, признался в преступлении. Вместе мужчины избавили от вещей жертв, а трупы захоронили в гараже.

Однако уголовное дело против отца подсудимого прекратили.

«В ходе расследования уголовного дела он был допрошен, дал подробные показания. Уголовный кодекс предусматривает прекращение уголовных дел в отношении лиц, которые помогали скрыть преступления, совершенные их близкими родственниками и способствовавшими в дальнейшем раскрытию преступлений», — пояснила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова «Первому городскому телеканалу».

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