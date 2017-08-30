Омич, помогавший сыну прятать тела убитых женщин, избежал наказания

Обвиняемый в этом 31-летний Роман Гладков сейчас ожидает приговора — ему могут назначить пожизненное заключение.

Его отец ранее признался, что помогал скрывать тела убитых женщин. Гладков позвонил ему и попросил приехать под предлогом починки бытовых приборов, а когда отец прибыл, признался в преступлении. Вместе мужчины избавили от вещей жертв, а трупы захоронили в гараже.

Однако уголовное дело против отца подсудимого прекратили.