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11:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе молодая мама ушла из дома и не вернулась

В Уфе пропала 32-летняя Алёна. Женщину ищут уже две недели.

Источник: Proufu.ru

Она пропала 15 августа, ушла из дома неподалеку от стадиона «Гастелло» в ателье, и с тех пор о ней ничего не известно.

По словам знакомой пропавшей женщины, родители Алёны по неизвестным причинам в полицию заявление не пишут. Дома ее ждет маленький сын.

Если вы знаете о местонахождении Алёны или видели ее на улицах Уфы, просьба позвонить по телефону +7 964 957−94−34.

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