В Уфе молодая мама ушла из дома и не вернулась
В Уфе пропала 32-летняя Алёна. Женщину ищут уже две недели.
В Уфе пропала 32-летняя Алёна. Женщину ищут уже две недели.
Она пропала 15 августа, ушла из дома неподалеку от стадиона «Гастелло» в ателье, и с тех пор о ней ничего не известно.
По словам знакомой пропавшей женщины, родители Алёны по неизвестным причинам в полицию заявление не пишут. Дома ее ждет маленький сын.
Если вы знаете о местонахождении Алёны или видели ее на улицах Уфы, просьба позвонить по телефону