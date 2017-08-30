В Ладушкине под колесами «Фольксвагена» пострадала 8-летняя девочка
Во вторник на территории Калининградской области зарегистрировано пять
Во вторник на территории Калининградской области зарегистрировано пять
ДТП с участием ребенка произошло в Ладушкине на улице Победы. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» допустила наезд на 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате девочка получила ранения.
Кроме того, на улице Михалицына в Мамоново водитель скутера допустил наезд на 66-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.
На автодороге Холмогоровка — Коврово водитель автомобиля «Рено Логан» на левостороннем закруглении дороги совершил наезд на барьерное ограждение, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Актрос» с полуприцепом «Гран Фруехауф», после чего «Мерседес Актрос» опрокинулся на проезжую часть дороги, допустив опрокидывание и падение перевозимого груза (рапс) на 49-летнюю женщину, шедшую по краю проезжей части. В результате женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.
На улице переулок Ягодный в Светлогорске водитель автомобиля «Ситроен» допустил наезд на 78-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил ранения.
И в 20.50 на Московском проспекте водитель автомобиля «Шкода» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 27-летний мужчина госпитализирован.
Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 688 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (из них: 61 нарушение правил пешеходами, 50 нарушений правил проезда пешеходных переходов, за нарушение правил перевозки детей привлечены к административной ответственности 8 водителей, за выезд на полосу встречного движения — 7, проезд на запрещающий сигнал светофора — 18, за нарушение правил пользования телефоном — 11, не соответствующая ГОСТу тонировка — 8 и другие). Задержаны 10 нетрезвых водителей.