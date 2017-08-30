В Воронеже водители столкнувшихся катеров ответят в суде за смерть пассажирки

Авария произошла в 2:00 31 июля 2016 года. Водитель катера Crownline-270 врезался в катер Stingray 200 CS, сигнальные огни которого были выключены. В реанимацию попал 28-летний водитель Stingray, двое его пассажиров 22 и 27 лет и пассажирки 22 и 29 лет. Судном Crownline управлял 46-летний безработный воронежец, который скрылся с места аварии.

Пострадавший Владислав Федотов пробыл в коме несколько месяцев. Еще одна прострадавшая, Валерия Шапарева, оказалась в больнице с ушибом мозга тяжелой степени, многочисленными переломами костей таза, амнезией. Родственники Владислава Федотова и Валерии Шапаревой объявили сбор денег на лечение осенью 2016 года. В декабре 2016 года состояние Владислава Федотова начало улучшаться, а в феврале 2017 года его выписали. На лечение Валерии Шапаревой собрали 400 тыс. рублей. Девушку перевезли в московскую Юсуповскую больницу для повторного обследования и курса реабилитации в марте 2017 года.