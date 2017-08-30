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12:45 (мск), источник: Ежедневник.by

Уже 35 вьетнамцев задержано на белорусской границе в 2017 году

В 2017 году белорусские пограничники задержали при попытке попасть в ЕС 35 незаконных мигрантов из числа граждан Вьетнама.

Источник: Ежедневник.by

Вечером 26 августа в Поставском районе сотрудниками оперативных подразделений органов пограничной службы с помощью ГАИ остановлен для проверки автомобиль Volkswagen. В нем находилось двое граждан Беларуси и один — России, житель Чечни. Мужчины были задержаны за пособничество в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Одновременно, неподалеку в лесном массиве оперативники задержали микроавтобус Volkswagen, в котором гражданин Беларуси перевозил, со слов, 8 граждан Вьетнама. Для дальнейшего разбирательства и установления личности все они были доставлены в Полоцкий погранотряд.

27 августа в отношении двух граждан Беларуси и гражданина России органом дознания оперативного подразделения органов пограничной службы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 371−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

С начала 2017 года белорусскими пограничниками задержано уже 35 незаконных мигрантов — граждан Вьетнама.

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