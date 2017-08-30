Бизнесмен Умар Джабраилов задержан после стрельбы в московском отеле

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают источники «Ъ» в правоохранительных органах, 29 августа вечером в полицию поступило со­общение о том, что в отеле постоялец нарушает правила прож­ивания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, ко­торый из принадлежащ­его ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх.

Пострадавших в резул­ьтате происшествия нет.

По данному факту во­збуждено уголовное дело по признакам сос­тава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Анонимный телеграм-канал Mash сообщает, что стрельбу в отеле из своего пистолета «Ярыгина» устроил сам господин Джабраилов, в номере которого обнаружили отверстия от пуль.

О задержании Умара Джабраилова также сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах «РИА Новости», «Интерфакс» и РБК.

С 2004 по 2009 годы Умар Джабраилов представлял в Совете федерации Чеченскую Республику, а также был заместителем председателя комитета Совета федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.