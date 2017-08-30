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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Бизнесмен Умар Джабраилов задержан после стрельбы в московском отеле

По информации «Ъ», бывший сенатор и основатель ассоциации «Аванти» Умар Джабраилов ночью был доставлен в отделение полиции после стрельбы в отеле Four Seasons (бывшая гостиница «Москва») в центре столицы рядом с Кремлем (ул. Охотный Ряд, 2).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают источники «Ъ» в правоохранительных органах, 29 августа вечером в полицию поступило со­общение о том, что в отеле постоялец нарушает правила прож­ивания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, ко­торый из принадлежащ­его ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх.

Пострадавших в резул­ьтате происшествия нет.

По данному факту во­збуждено уголовное дело по признакам сос­тава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Анонимный телеграм-канал Mash сообщает, что стрельбу в отеле из своего пистолета «Ярыгина» устроил сам господин Джабраилов, в номере которого обнаружили отверстия от пуль.

О задержании Умара Джабраилова также сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах «РИА Новости», «Интерфакс» и РБК.

С 2004 по 2009 годы Умар Джабраилов представлял в Совете федерации Чеченскую Республику, а также был заместителем председателя комитета Совета федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Господин Джабраилов также известен как бывший владелец отеля «Рэдиссон Славянская». В середине 1996 года американский бизнесмен и глава СП «Интурист-РедАмер Гостиница и деловой центр» Пол Тейтум заявил, что господин Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей СП, а в ноябре того же года американец был расстрелян неизвестным в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность Умара Джабраилова к этому убийству не была доказана, однако ему был запрещен въезд в США.

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