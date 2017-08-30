Бизнесмен Умар Джабраилов задержан после стрельбы в московском отеле

Как сообщают источники «Ъ» в правоохранительных органах, 29 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх.
Пострадавших в результате происшествия нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Анонимный телеграм-канал Mash сообщает, что стрельбу в отеле из своего пистолета «Ярыгина» устроил сам господин Джабраилов, в номере которого обнаружили отверстия от пуль.
О задержании Умара Джабраилова также сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах «РИА Новости», «Интерфакс» и РБК.
С 2004 по 2009 годы Умар Джабраилов представлял в Совете федерации Чеченскую Республику, а также был заместителем председателя комитета Совета федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
Господин Джабраилов также известен как бывший владелец отеля «Рэдиссон Славянская». В середине 1996 года американский бизнесмен и глава СП «Интурист-РедАмер Гостиница и деловой центр» Пол Тейтум заявил, что господин Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей СП, а в ноябре того же года американец был расстрелян неизвестным в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность Умара Джабраилова к этому убийству не была доказана, однако ему был запрещен въезд в США.