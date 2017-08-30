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11:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тагильчанин сел на 18 лет за убийство продавца

Ради денег.

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Нижнего Тагила, признав его виновным в убийстве, а также краже и хранении наркотиков. Мужчина проведет 18 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено утром 24 декабря 2015 года в магазине на улице Энтузиастов. Обвиняемый, угрожая продавцу ножом, потребовал у нее ключи от входной двери торговой точки. Женщина оттолкнула злоумышленника, и тот пять раз ударил ее в шею ножом. Продавец скончалась на месте.

Обвиняемый взломал многофункциональный торгово-развлекательный терминал и похитил 51 тысячу рублей.

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