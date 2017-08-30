Нападение пьяной компании на семью с ребёнком в Омске спровоцировали две собаки

Накануне в сообществе «ЧП Омск» появилось объявление, автор которого просил отозваться свидетелей нападения пьяной компании на семью с полуторагодовалым ребёнком на улице Малиновского. Отбиваясь от агрессоров с ножом, отец ребёнка травмировал одного из нападавших. Омич надеялся: очевидцы смогут доказать, что он защищался. В УМВД по городу Омску Om1.ru рассказали об обстоятельствах этого конфликта.

Мария Минина, руководитель пресс-службы УМВД по городу Омску:

— Заявитель с женой и с маленькой дочкой гуляли во дворе с маленькой собачкой — с той-терьером. В это же время во двор приехала с рыбалки компания молодых людей. У них тоже была собака — охотничья, некрупная. Она у них вырвалась, и две собаки сцепились между собой. Это и послужило основой конфликта.

Что произошло дальше, полиция сказать пока не может: обе стороны дают противоречивые объяснения. Известно лишь, что один из рыбаков угрожал молодому отцу ножом и проткнул колесо его машины. Омич воспринял угрозу серьёзно и, защищаясь, выбил у рыбака нож. Позже другой рыбак оказался в больнице. Какую травму ему нанёс хозяин той-терьера, ещё неясно: сотрудники больницы пока не предоставили в полицию точный диагноз.

Главная новость по теме Жителю Омска грозит уголовное дело за защиту семьи от пьяной компании с ножом.

Но своей цели автор поста добился.

Мария Минина, руководитель пресс-службы УМВД по городу Омску:

— Сейчас как раз установили свидетелей. Полиция будет с ними работать. Это поможет составить объективную картину происшествия.