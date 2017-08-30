Нападение пьяной компании на семью с ребёнком в Омске спровоцировали две собаки
Полиция уже нашла свидетелей разбирательства, во время которого защищавший семью отец отправил в больницу одного из обидчиков.
Полиция уже нашла свидетелей разбирательства, во время которого защищавший семью отец отправил в больницу одного из обидчиков.
Накануне в сообществе «ЧП Омск» появилось объявление, автор которого просил отозваться свидетелей нападения пьяной компании на семью с полуторагодовалым ребёнком на улице Малиновского. Отбиваясь от агрессоров с ножом, отец ребёнка травмировал одного из нападавших. Омич надеялся: очевидцы смогут доказать, что он защищался. В УМВД по городу Омску Om1.ru рассказали об обстоятельствах этого конфликта.
Мария Минина, руководитель
— Заявитель с женой и с маленькой дочкой гуляли во дворе с маленькой собачкой — с
Что произошло дальше, полиция сказать пока не может: обе стороны дают противоречивые объяснения. Известно лишь, что один из рыбаков угрожал молодому отцу ножом и проткнул колесо его машины. Омич воспринял угрозу серьёзно и, защищаясь, выбил у рыбака нож. Позже другой рыбак оказался в больнице. Какую травму ему нанёс хозяин
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Но своей цели автор поста добился.
Мария Минина, руководитель
— Сейчас как раз установили свидетелей. Полиция будет с ними работать. Это поможет составить объективную картину происшествия.
Напомним, что драка произошла вечером в воскресенье, 27 августа, во дворе дома № 9 на улице Малиновского в Нефтяниках.