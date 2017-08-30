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11:34 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи завершилась эвакуация людей, застрявших в противоселевом тоннеле

Накануне движение более 20 автомобилей было заблокировано из-за сошедшего селя.

Краснодар. 30 авг. — Новая Кубань. Инцидент произошел 29 августа в районе пограничного пункта Ачишхо недалеко от горнолыжного курорта «Роза Хутор». Более 20 автомобилей с туристами, среди которых были и дети, не смогли продолжить движения из-за сошедшего селя. На помощь людям, застрявшим внутри притивоселевого тоннеля, пришли специалисты «Кубань-СПАС». Сначала спасатели эвакуировали детей, потом уже взрослых.

Всего — около 30 человек. Эвакуация была успешно завершена 29 августа в 22:00. Автомобили остались в тоннеле. Сейчас там идут дорожные работы, с помощью тяжелой техники тоннель расчищают.

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