В Сочи завершилась эвакуация людей, застрявших в противоселевом тоннеле

Краснодар. 30 авг. — Новая Кубань. Инцидент произошел 29 августа в районе пограничного пункта Ачишхо недалеко от горнолыжного курорта «Роза Хутор». Более 20 автомобилей с туристами, среди которых были и дети, не смогли продолжить движения из-за сошедшего селя. На помощь людям, застрявшим внутри притивоселевого тоннеля, пришли специалисты «Кубань-СПАС». Сначала спасатели эвакуировали детей, потом уже взрослых.



Всего — около 30 человек. Эвакуация была успешно завершена 29 августа в 22:00. Автомобили остались в тоннеле. Сейчас там идут дорожные работы, с помощью тяжелой техники тоннель расчищают.